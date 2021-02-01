РИАМО - 1 фев. Главам отстающих по темпам вакцинации от Covid-19 муниципалитетов необходимо оперативно активизировать свою работу, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Среди муниципальных образований с низким уровнем вакцинации числятся Люберцы, Раменское и Орехово-Зуево. Средний уровень — Коломна, Воскресенск, Дмитровский округ. Малый уровень — Волоколамск, Лотошино, Серебряные Пруды. Здесь выполнение плана меньше 50%.

«Коллеги, активизируйтесь, включайтесь. Прошу вас уходить из «красной» зоны.<…> Есть вещи, которые не обсуждаются», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Он отметил, что в приоритете — вакцинация граждан пожилого возраста.

В Подмосковье прививку от коронавирусной инфекцией сделали уже более 87 тысяч человек, за минувшую неделю вакцину сделали свыше 37 тысяч граждан.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

1 ФЕВРАЛЯ

- По вакцинации в Подмосковье лидируют городские округа Химки, Богородский и Красногорск. Среди средних по размеру округов - Чехов, Серпуховский и Жуковский. Среди маленьких - Электрогорск, Дубна, Павловский Посад.

- 4,7 тыс человек сделали прививки от Covid в подмосковных ТЦ за неделю. Пункты вакцинации организованы пв 35 торговых центрах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Записаться на вакцинацию от Covid‑19 в Подмосковье можно будет через колл‑центр. В настоящее время на вакцинацию в регионе записался 121 071 человек.

- Число госпитализаций пациентов с Covid в Подмосковье снизилось на 13%. На фоне улучшения ситуации по инфекции в Подмосковье сокращают число больничных коек для пациентов с коронавирусом.

- Страховые выплаты больным коронавирусом приблизились к 1 млрд руб. В 2020 году страховки от коронавирусной инфекции приобрели свыше 8 миллионов человек.

- Медведев сделал прививку от коронавируса. Он не сказал, каким именно препаратом ему сделали прививку. Зампред Совбеза пояснил, что не стал этого говорить, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».

- Московские заведения потеряли минимум 25% выручки из‑за запрета работать ночью. У некоторых заведений произошло десятикратное сокращение прибыли.

- За сутки в России зарегистрировали 17 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 068 больных. В Москве - 2 037.