РИАМО - 1 фев. Новый автомобильный тоннель построят на востоке Москвы в районе Краснобогатырской улицы, которая будет реконструирована, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Разрабатываемый проект позволит улучшить транспортную ситуацию в районах Богородское, Преображенское и Сокольники.

«Предполагается создать новый автотоннель и провести реконструкцию улицы Краснобогатырская на участке от Ростокинскинского проезда до Большой Черкизовской улицы. В общей сложности реконструкция составит более 4 километров», — говорится в сообщении.

Кроме того, запланированное строительство дополнительных проездов и реконструкция существующих улиц разгрузит Краснобогатырскую улицу и повысит связанность территорий трех районов. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, реконструкция позволит обустроить обособленную трамвайную линию. Это обеспечит разделение автомобильных и трамвайных потоков, а также уменьшит задержку наземного транспорта.