РИАМО - 1 фев. Главы муниципальных образований и социальный блок должны уделить особое внимание вакцинации от коронавирусной инфекции старшего поколения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«И главам, и Ольге Сергеевне (Забраловой, первому зампреду правительства Московской области, – ред.), хочу сказать, что это приоритет, старшее поколение должно прививаться в первую очередь», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что пункты вакцинации должны работать при центрах «Активного долголетия».

«Мы общались с теми, кто посещает «Активное долголетие», нет никакой сложности в передвижном ФАП (фельдшерско-акушерском пункте – ред.). Для жителей в возрасте 60-65 плюс тем более это важно», - заключил Воробьев.

По поручению губернатора Московской области во всех муниципалитетах региона возобновляются занятия для пожилых на свежем воздухе в рамках проекта «Активное долголетие».

Кроме того, в тех городских округах, где ситуация с коронавирусом не вызывает опасений, возобновляются занятия в помещениях. Однако в них все равно необходимо соблюдать правила санитарной безопасности.

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Текстовая трансляция

1 ФЕВРАЛЯ

- По вакцинации в Подмосковье лидируют городские округа Химки, Богородский и Красногорск. Среди средних по размеру округов - Чехов, Серпуховский и Жуковский. Среди маленьких - Электрогорск, Дубна, Павловский Посад.

- 4,7 тыс человек сделали прививки от Covid в подмосковных ТЦ за неделю. Пункты вакцинации организованы пв 35 торговых центрах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Записаться на вакцинацию от Covid‑19 в Подмосковье можно будет через колл‑центр. В настоящее время на вакцинацию в регионе записался 121 071 человек.

- Число госпитализаций пациентов с Covid в Подмосковье снизилось на 13%. На фоне улучшения ситуации по инфекции в Подмосковье сокращают число больничных коек для пациентов с коронавирусом.

- Страховые выплаты больным коронавирусом приблизились к 1 млрд руб. В 2020 году страховки от коронавирусной инфекции приобрели свыше 8 миллионов человек.

- Медведев сделал прививку от коронавируса. Он не сказал, каким именно препаратом ему сделали прививку. Зампред Совбеза пояснил, что не стал этого говорить, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».

- Московские заведения потеряли минимум 25% выручки из‑за запрета работать ночью. У некоторых заведений произошло десятикратное сокращение прибыли.

- За сутки в России зарегистрировали 17 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 068 больных. В Москве - 2 037.