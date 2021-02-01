РИАМО - 1 фев. Волонтеры и инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) ответят на все возникающие вопросы жителей Подмосковья о работе транспортной карты «Тройка» в регионе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Более чем на 30 вокзалах Подмосковья дежурят волонтеры и инспекторы ЦОМП. Они ответят на все ваши вопросы о работе карты «Тройка» в Московской области», – говорится в сообщении.

Приобрести проездной можно во всех кассах, а также автоматах по продаже билетов метро и МЦК. Они продаются в киосках «Мосгортранса», в кассах пригородных электропоездов Центральной пригородной пассажиркой компании и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Пополнение карты доступно посредством приложения «Метро Москвы» (на мобильных устройствах с поддержкой NFC), в кассах, а также АПБ метро и МЦК, в банкоматах Сбербанка, киосках «Мосгортранса», кассах ЦППК, через mos.ru, «Элекснет», «QIWI Кошелек», «Яндекс.Деньги», Вконтакте, Yota.money, Money.megafon, а также личные кабинеты большинства банков.

Список маршрутов в Подмосковье, на которых действует оплата картой «Тройка»>>