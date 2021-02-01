РИАМО - 1 фев. Во вторник, 2 февраля, в 14 часов в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция министра культуры Московской области Елены Харламовой и первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой.
Тема пресс-конференции: «Старт регионального проекта уличного искусства «Графика города». Миссия проекта: изменение архитектуры городского общественного пространства через актуальную графику и дизайн; превращение бетонных стен ДШИ, домов культуры, библиотек в арт-объекты; привлечение молодежи к художественному оформлению культурного пространства.
Спикерами на пресс-конференции выступят заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Александр Рожников, ведущие граффити-художники страны Александр Емельянов и Александр Назаретский, а также Даниил Куликов и Софья Лигаева - учащиеся подмосковных ДШИ, на фасадах которых будут написаны муралы.
В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:
- каковы задачи проекта, его этапы;
- кто вошел в конкурсную комиссию;
- почему важно реализовывать этот проект сегодня;
- как графика и дизайн могут изменить городское общественное пространство, какова роль граффити;
- какие площадки станут участниками проекта.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.
Контактное лицо – Мария Дмитриева.
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. С собой просьба иметь маску.
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