РИАМО - 1 фев. Во вторник, 2 февраля, в 14 часов в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция министра культуры Московской области Елены Харламовой и первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой.

Тема пресс-конференции: «Старт регионального проекта уличного искусства «Графика города». Миссия проекта: изменение архитектуры городского общественного пространства через актуальную графику и дизайн; превращение бетонных стен ДШИ, домов культуры, библиотек в арт-объекты; привлечение молодежи к художественному оформлению культурного пространства.

Спикерами на пресс-конференции выступят заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Александр Рожников, ведущие граффити-художники страны Александр Емельянов и Александр Назаретский, а также Даниил Куликов и Софья Лигаева - учащиеся подмосковных ДШИ, на фасадах которых будут написаны муралы.

В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:

- каковы задачи проекта, его этапы;

- кто вошел в конкурсную комиссию;

- почему важно реализовывать этот проект сегодня;

- как графика и дизайн могут изменить городское общественное пространство, какова роль граффити;

- какие площадки станут участниками проекта.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. С собой просьба иметь маску.