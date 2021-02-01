РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 фев. Кражу почтовых отправлений на общую сумму более 118 тысяч рублей раскрыли полицейские Домодедова, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово обратился представитель одной из транспортных компаний с заявлением о хищении со склада на улице Логистической трех единиц почтовых отправлений, в которых находились 9 мобильных телефонов и 6 фитнес-трекеров. Сумма ущерба составила более 118 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 38-летний житель Ленинского городского округа, подозреваемый в совершении данного преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.