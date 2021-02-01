РИАМО - 1 фев. В Подмосковье оказание качественной плановой медицинской помощи должно выйти на первое место, количество коек для больных коронавирусом планово сокращается, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим заметное улучшение ситуации с Covid-19. Врачи проделали очень большую работу. Мы из регионального бюджета и федерального центра получили значительные ресурсы для борьбы с пандемией. Сейчас мы приступаем поэтапному сворачиванию коек. Наша цель перейти к оказанию качественной плановой помощи, диспансеризация выходит на первый план», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что сейчас для региона очень важно обеспечить заметные перемены в системе здравоохранения.

«Для этого мы предусмотрели большое количество медицинского оборудования. Главы должны заботиться о тех, кто лечит, спасает жизни. В первую очередь я говорю о жилье», - добавил губернатор.

Сокращение коек для больных коронавирусом началось в Подмосковье с 25 января. Каждую неделю будут ликвидировать до 3 тысяч таких коек.