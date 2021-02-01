РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. Люберецкие баскетболисты 2008 года рождения из команды «Спартак» вышли во второй полуфинал первенства России, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Первый полуфинальный этап проходил с 27 по 31 января в Одинцове. Спортсмены одержали три победы в четырех играх и заняли второе место.

«Поздравляем спортсменов и их тренера Станислава Кошелева с достойным результатом и желаем новых побед!» - говорится в сообщении.