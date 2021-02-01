РИАМО - 1 фев. Объем выручки от продажи коммерческой недвижимости в жилых кварталах INGRAD в 2020 году превысил показатели 2019 года на 99%. За 12 месяцев группа компаний реализовала порядка 22 тыс. кв. м. недвижимости на общую сумму 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Инград».

Сумма арендных контрактов составила 490 млн рублей. В 2020 году предприниматели арендовали более 5,1 тыс. кв. м. площадей в жилых кварталах INGRAD. Во втором квартале девелопер полностью освободил своих партнеров от арендных платежей в связи с локдауном, который был вызван пандемией коронавируса.

Наиболее крупными объектами, открытыми в жилых кварталах девелопера за минувший год, стали фитнес-клуб World class Рябиновая в ЖК «Кутузов град I» и два детских сада: «Горница-Узорница» в проекте ЖК «Михайлова,31» и «Sun School» в ЖК «Новочерёмушкинская, 17», рассчитанные на 124 и 60 детей соответственно.

«Развитая и доступная инфраструктура – одна из важных составляющих комфорта жителей наших жилых кварталов, поэтому их мнение учитывается при формировании пула арендаторов. Мы продумываем все детали еще на ранних стадиях реализации каждого проекта INGRAD. Наши специалисты следят за распределением объектов, чтобы не дублировать услуги в одном квартале. Как показывает практика, такой подход приносит результат», - прокомментировал директор департамента коммерческой недвижимости ГК «Инград» Юрий Тараненко.

Он добавил, что, несмотря на сложный для бизнеса год, предприниматели продолжают открывать новые заведения в жилых кварталах INGRAD, инвестировать в коммерческую недвижимость.​