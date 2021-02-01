РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. На дворовых территориях подмосковных Люберец за минувшую неделю использовали более 30 тонн реагентов, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«С 25 по 31 января в уборке территорий участвовали 197 единиц спецтехники и более тысячи человек. Использовали 33 тонны реагентов», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что на управляющие компании «Комфортжилсервис», «Стимул» и «Теплолюб» составили протоколы за несвоевременную уборку территории.

Ружицкий добавил, что сейчас в округе ведется демонтаж праздничного оформления.