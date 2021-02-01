РИАМО - 1 фев. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 4883 пациентов, с начала пандемии от коронавирусной инфекции выздоровели 819 611 человек, сообщает оперштаб Москвы.

В Москве за сутки выявили 2037 новых случаев заражения. Также в больницы доставили 715 Covid-пациентов.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в городе скончался 61 пациент, у которого диагностировали пневмонию и у которого был положительный результат тестов на Covid-19. С начала пандемии в мегаполисе умерли 13 495 человек.

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Текстовая трансляция

1 февраля

- За сутки в России зарегистрировали 17 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 068 больных. В Москве - 2 037.