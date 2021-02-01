РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 фев. Жителей подмосковного Красногорска приглашают присоединиться к хору русской песни «Опалиха», занятия бесплатные, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В хор русской песни «Опалиха» объявлен набор новых участников. Если вы старше 18 лет, любите и умеете петь, хотите выступать на сцене - приглашаем вас в коллектив. Занятия бесплатные», - говорится в сообщении.

Хор бережно сохраняет традиции русской песенной культуры, ее глубину, открытость, духовную чистоту, при этом выработав собственный стиль прочтения народной песни.

«На данный момент репертуар хора насчитывает более 100 песен различных направлений», - добавляется в материале.

Руководит хором Ирина Прокофьева. Занятия проходят в Доме культуры «Опалиха» по адресу: Красногорск, улица Есенинская, дом 15. Записаться можно в 101 кабинете ДК. Справки по телефону: 8(499)707-97-79 (добавочные: 207, 208, 215).