РИАМО - 1 фев. Инвестпривлекательные муниципалитеты Подмосковья получили награды из рук министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Так, лидером стал Ленинский городской округ, на втором месте разместились Мытищи и Люберцы, а третью строчку заняли Домодедово и Котельники.

«Муниципалитеты оценивались по пяти критериям: объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), заполнение индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок, прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч населения, доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес», привлечение новых налоговых резидентов», – говорится в сообщении.

В десятку лучших вошли городские округа: Ленинский, Мытищи, Люберцы, Домодедово, Котельники, Одинцовский, Красногорск, Химки, Реутов, Лосино-Петровский.

Зиновьева отметила муниципалитеты региона в нескольких номинациях. Так, Одинцовский городской округ признан лучшим по работе с инвесторами. В Богородском городском округе отметили самые высокие показатели по заполняемости индустриальных парков, а Красногорск стал лучшим по работе с малым и средним бизнесом. Еще городской округ Солнечногорск получил номинацию «Прорыв года 2020» по приросту налоговых доходов.

Сотрудники инвестиционных блоков региональных муниципалитетов были награждены почетными грамотами, а также благодарственными письмами.

Зиновьева подчеркнула, что были отмечены муниципалитеты, вносящие весомый вклад в экономику региона. Так, в названных городских округах, создаются благоприятные условия для роста инвестиций, дается импульс для развития бизнеса. Кроме того, они показали отличные результаты в прошлом году.

Итоги работы инвестблока органов местного самоуправления за прошлый год подвели в Доме правительства региона.