РИАМО - 1 фев. Народный артист СССР Василий Лановой был уникальным актером, все роли, которые он сыграл, будто были написаны специально для него, сообщил заслуженный артист России Александр Олешко.

В понедельник в театре имени Вахтангова проходит церемония прощания с Лановым. Проститься с актером пришли его близкие и коллеги, в том числе Олешко.

«Наверно, неслучайно именно он родился для того, чтобы сказать в кино огромной стране фразу: «Нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Такое ощущение, что все эти роли были написаны специально для него, они его ждали! Представить на его месте кого-то другого невозможно. Это честь, это достоинство, это красотка поступков, это красота ролей, это красота творческого пути, это служение своему творческому лучу, это служение своему дару», - сказал Олешко.

Он рассказал и о том, как Лановой каждый день приходил в театр и совершал «творческий» обход. По его словам, актеру это было необходимо для того, чтобы настроиться.

«Мне кажется, душа Александра Сергеевича Пушкина выбрала Василия Семеновича для того, чтобы именно он озвучил в XX и XXI веке его, озвучил музыку слова», — заключил Олешко.

Лановой родился 16 января 1934 года. Служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Лановому было присвоено звание народного артиста СССР, он был лауреатом Ленинской премии, Героем труда РФ.

Артист умер в возрасте 87 лет 28 января 2021 года.