Карта «Тройка» теперь действует более чем в 1,1 тысячи автобусах на 305 городских маршрутах общественного транспорта в Подмосковье.

Теперь жители Подмосковья смогут оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта Московского региона: городских маршрутах Подмосковья и Москвы, МЦД и метро.

Богородский городской округ

1. №1 «Вокзал – Кр. Электрик»;

2. №2 «Вокзал – пл. Ленина – Черноголовский пруд – Вокзал»;

3. №4 «Вокзал – Черноголовский пруд – пл. Ленина – Вокзал»;

4. №5 «Вокзал – Интернат»;

5. №8 «Вокзал – Рузино – Бабёнки»;

6. №9 «ст. Электроугли – 1-я Лесная ул. – Больница»;

7. №10 «Вокзал – ул. Чапаева».

Волоколамский городской округ

1. №5 «Фабрика – Вокзал».

Городской округ Балашиха

1. №1 «ст. Железнодорожная – Саввино»;

2. №4 «ст. Железнодорожная – Темниково»;

3. №5 «Балашиха 3 – ст. Салтыковская»;

4. №7 «ст. Железнодорожная – Агрогородок»;

5. №8 «а/с Южная – Балашиха-2 – Химзавод – а/с Южная»;

6. №9 «ст. Железнодорожная – м/р Павлино»;

7. №10 «ст. Железнодорожная – Агрогородок»;

8. №11 «ст. Кучино – м/р Павлино»;

9. №12 «ст. Железнодорожная – м/р Ольгино»;

10. №14 «Балашиха-2 (ул. Объединения) – ТЦ МаксСити»;

11. №15 «а/с Южная – Химзавод – Балашиха-2 – а/с Южная»;

12. №16 «ул. Твардовского – Балашиха-2»;

13. №17 «а/с Южная – Балашихинское шоссе – а/с Звездная»;

14. №18 «ст. Железнодорожная – Жилгородок»;

15. №19 «ул. Трубецкая, 110 – Балашихинское шоссе»;

16. №22 «Балашиха-3 – ст. Никольское»;

17. №32 «а/с Звездная – Заря».

Городской округ Бронницы

1. №1 «м/р Москворечье – с/х Бронницкий»;

2. №2 «м/р Москворечье – Поликлиника»;

3. №4 «Автостанция – м-н Карусель – Автостанция»;

4. №5 «ул. Москворецкая – Марьинка – ул. Москворецкая».

Городской округ Воскресенск

1. №2 «ул. Кагана – Медведка»;

2. №4 «ул. Кагана – ул. Строителей»;

3. №11 «Москворецкий квартал (ул. Спартака) – ул. Строителей»;

4. №12 «Спецавтоцентр – Москворецкий кв-л»;

5. №13 «ст. Воскресенск – Стоматологическая п-ка»;

6. №14 «Спецавтоцентр – пл. Горняков»;

7. №15 «Автовокзал – пл. Горняков»;

8. №16 «пл. Горняков – ДК "Цементник"».

Городской округ Дзержинский

1. №1 «Университет – Агрофирма "Нива"».

Городской округ Долгопрудный

1. №1 «ст. Долгопрудная – ул. Спортивная – ст. Долгопрудная»;

2. №2 «Автопарк – военкомат – Автопарк»;

3. №3 «ст. Долгопрудная – м/р Павельцево»;

4. №4 «ст. Долгопрудная – м/р Водники».

Городской округ Домодедово

1. №1 «ст. Домодедово – ул. Набережная – ст. Домодедово»;

2. №2 «ул. Комсомольская – Поликлиника»;

3. №6 «ст. Домодедово – м/р Дружба – ст. Домодедово»;

4. №8 «ст. Домодедово – Поликлиника – м/р Дружба»;

5. №12 «ст. Домодедово – м/р Новое Домодедово (ул. Курыжова)»;

6. №18 «ст. Домодедово – Белые столбы – Госфильмофонд».

Городской округ Дубна

1. №5 «Вокзал Б. Волга – ул. Мичурина»;

2. №6 «ул. Березняка – Торговый центр "Перекресток" – Кладбище»;

3. №7 «ул. Березняка – ул. Мичурина – Ратмино»;

4. №11 «ул. Березняка – ЗЖБИиДК»;

5. №13 «Вокзал Б. Волга – ЗЖБИиДК – Юркино»;

6. №14 «Вокзал Б. Волга – ул. Мичурина – ЛВЭ».

Городской округ Егорьевск

1. №1 «ул. Хлебникова – ул. Крупской»;

2. №2 «Больничный комплекс – ул. Нечаевская – Больничный комплекс»;

3. №3 «Вокзал – ул. Победы – Вокзал»;

4. №6 «Дорожный участок – ул. Русанцевская»;

5. №7 «Дорожный участок – ул. Владимирская»;

6. №8 «Больничный комплекс – Микрорайон 2 – Больничный комплекс»;

7. №9 «Вокзал – ул. Хлебникова – Микрорайон 2 – Вокзал»;

8. №10 «Дорожный участок – ул. Нечаевская»;

9. №11 «Вокзал – Микрорайон 6»;

10. №16 «Вокзал – м/р 6 – Больничный комплекс».

Городской округ Жуковский

1. №1 «ул. Лацкова – Наркомвод»;

2. №2 «пл. Отдых – Наркомвод»;

3. №4 «ул. Федотова – Ильюшинские проходные»;

4. №5 «ул. Солнечная – Наркомвод»;

5. №7 «ул. Чапаева – Наркомвод»;

6. №8 «пл. Отдых – ул. Солнечная».

Городской округ Зарайск

1. №1 «Автовокзал – Завод офсетных пластин».

Городской округ Ивантеевка

1. №1 «платф. Ивантеевка-2 – сан. Ивантеевка – платф. Ивантеевка-2»;

2. №4 «м-н Арго – Универмаг – м-н Арго»;

3. №8 «м/р Голландский квартал – маг. "Веста" – м/р Голландский квартал».

Городской округ Истра

1. №2 «ст. Дедовск – Школа №4»;

2. №3 «ст. Истра – Большевик»;

3. №4 «ст. Истра – Нов. Иерусалим»;

4. №5 «Школа – ст. Дедовск – Гидропроект – Автоуазрем»;

5. №7 «ст. Истра – Больница»;

6. №9 «ст. Дедовск – д/о Лесная Поляна».

Городской округ Кашира

1. №1 «ул. Вахрушева – ст. Кашира – ул. Советская – ул. Вахрушева»;

2. №3 «ул. Вахрушева – ул. Советская – ст. Кашира – ул. Вахрушева»;

3. №4 «ул. Вахрушева – Центролит».

Городской округ Клин

1. №1 «Вокзал – п. 31 Октября»;

2. №2 «Городок – Больничный комплекс (проходная)»;

3. №3 «а/к 1792 – с/т Дружба»;

4. №4 «Больничный комплекс (проходная) – п. 31 Октября»;

5. №6 «Майданово – Больничный комплекс (проходная)»;

6. №7 «Вокзал – Городок»;

7. №10 «а/к 1792 – Молокозавод – 4-й км»;

8. №11 «а/к 1792 – ул. Слободская»;

9. №15 «а/к 1792 – Больничный комплекс (проходная)»;

10. №16 «ОАО Геркулес – Больничный комплекс (проходная)»;

11. №17 «Вокзал – Клинская ул. – Советская пл. – 3 м/р – Вокзал»;

12. №18 «Вокзал – 3 м/р – Советская пл. – Клинская ул. – Вокзал».

Городской округ Королев

1. №1 «ст. Подлипки – ул. Силикатная»;

2. №2 «ст. Подлипки – ул. Силикатная»;

3. №5 «ул. Мичурина – ст. Подлипки»;

4. №6 «ст. Болшево – Оболдино»;

5. №7 «ст. Болшево – Торфпредприятие»;

6. №9 «ул. Академика Легостаева – Автобаза»;

7. №10 «ст. Подлипки – Комитетский лес»;

8. №12 «ст. Подлипки – Юбилейный – ст. Болшево»;

9. №14 «ст. Болшево – Красная Новь»;

10. №15 «ст. Подлипки – городок № 3 – ст. Болшево»;

11. №16 «ст. Подлипки – Лесная школа»;

12. №19 «улица Героев Курсантов – станция Подлипки».

Городской округ Красногорск

1. №1 «ст. Нахабино – Новый городок»;

2. №2 «ст. Нахабино – ул. Красноармейская, д. 63»;

3. №806 «ст. Павшино – мкр. Чернево»;

4. №833 «ст. Павшино – мкр. Опалиха»;

5. №845 «ст. Павшино – платф. Красногорская».

Городской округ Краснознаменск

1. №1 «Общежитие КЭЧ – ул. Гагарина».

Городской округ Луховицы

2. №1 «Вокзал – ДОК»;

3. №2 «Вокзал – Ларино»;

4. №3 «Карьер – Вокзал – Сушково»;

5. №4 «АТП – Белоомут в/ч».

Городской округ Лыткарино

1. №1 «Автостанция – Набережная ул.»;

2. №2 «Автостанция – Петровское».

Городской округ Люберцы

1. №1 «ст. Люберцы – Торговый центр – ст. Люберцы»;

2. №2 «ст. Люберцы – 115 квартал – ст. Люберцы»;

3. №4 «ст. Люберцы – ул. Космонавтов»;

4. №5 «ст. Люберцы – ст. Панки»;

5. №7 «ст. Люберцы – просп. Гагарина – ст. Люберцы»;

6. №11 «м/р Красная Горка – м. Котельники»;

7. №78 «Поликлиника (ул. Толстого) – ст. Люберцы – ул. Барыкина».

Городской округ Мытищи

1. №1 «6-й микрорайон – м/р Челюскинский»;

2. №2 «ул. Борисовка – Тайнинское»;

3. №3 «платф. Перловская – ул. 4-я Парковая»;

4. №15 «ст. Мытищи – Челобитьево»;

5. №17 «НИИОХ – ул. 4-я Парковая».

Городской округ Озеры

1. №2 «с/з Озеры – Болотово»;

2. №3 «с/з Озеры – Микрорайон»;

3. №4 «с/з Озеры – Катюшино поле».

Городской округ Павловский Посад

1. №1 «Степурино – Техникум»;

2. №2 «пл. Революции – ул. Белинского;

3. №4 «пл. Революции – ул. Лесная»;

4. №7 «пл. Революции – Южный м/р»;

5. №9 «Вокзал – платф. Вохна».

Городской округ Подольск

1. №1 «ст. Гривно – Жилгородок»;

2. №2 «Стройиндустрия – Кутузово»;

3. №3 «ст. Гривно – ул. Циолковского – м/р Дубки»;

4. №4 «ст. Подольск – п. Володарского»;

5. №5 «платф. Кутузовская – ул. Юбилейная»;

6. №6 «ст. Подольск – платф. Кутузовская»;

7. №7 «ст. Подольск – Кутузово»;

8. №9 «ул. Юбилейная – Кутузово»;

9. №12 «ст. Подольск – ул. Машиностроителей»;

10. №13 «ст. Подольск – Шепчинки – ст. Подольск»;

11. №15 «платф. Кутузовская – ул. Академика Доллежаля, д. 19»;

12. №18 «ул. Юбилейная – Цементный завод»;

13. №20 «Стройиндустрия – пл. Юбилейная»;

14. №21 «ст. Подольск – ул. Академика Доллежаля, д. 19»;

15. №23 «ст. Подольск – платф. Кутузовская».

Городской округ Протвино

1. №1 «Автостанция – Промзона – Гаражный пр. – Автостанция»;

2. №6 «Промзона – Серпуховское ш. – ул. Дружбы – Промзона»;

3. №7 «Промзона – Серпуховское ш. – Автостанция – Промзона»;

4. №10 «Автостанция – Гаражный пр. – Промзона – Автостанция».

Городской округ Пущино

1. №13 «Микрорайон Д – Больница».

Городской округ Рошаль

2. №2 «Автостанция – ул. Урицкого»;

3. №4 «Автостанция – ул. Первомайская»;

4. №11 «Автостанция – ул. Спортивная – ул. Урицкого».

Городской округ Серебряные Пруды

1. №1 «Вокзал – ПТУ».

Городской округ Серпухов

2. №2 «Вокзал – м/р Ивановские дворики»;

3. №3 «Вокзал – ст. Ока»;

4. №4 «Вокзал – ул. Октябрьская»;

5. №5 «Вокзал – ст. Лесная – Вокзал»;

6. №6 «Вокзал – ул. Западная»;

7. №8 «Вокзал – Прогонная ул. – Вокзал»;

8. №10 «Вокзал – Городская больница»;

9. №11 «Вокзал – с/х Большевик – Вокзал»;

10. №13 «Вокзал – Ивановские дворики».

Городской округ Солнечногорск

1. №1 «Вокзал – ЦМИС»;

2. №2 «ул. Радужная – Больничный комплекс»;

3. №4 «д/о Сенеж – Больничный комплекс – СЭМЗ»;

4. №5 «Больничный комплекс – ЦМИС»;

5. №11 «Больничный комплекс – Туберкулезная больница».

Городской округ Ступино

1. №1 «ул. Калинина – Б. Монастырь, Крутышки»;

2. №3 «ул. Калинина – ТЭЦ»;

3. №4 «Вокзал – з/д Стеклопластика»;

4. №5 «Вокзал – ул. Калинина»;

5. №6 «ул. Калинина – Вокзал»;

6. №7 «ул. Калинина – МТС»;

7. №9 «ул. Калинина – Крутышки»;

8. №10 «ул. Калинина – Образцово»;

9. №11 «ул. Чайковского д. 59 – Вокзал».

Городской округ Фрязино

1. №13 «ул. Полевая – ст. Фрязино – ул. Нахимова»;

2. №14 «ул. Полевая – Торговый центр – ул. Нахимова».

Городской округ Химки

1. №1 «ст. Химки – 2-й микрорайон – ст. Химки»;

2. №2 «ст. Сходня – платф. Фирсановка»;

3. №3 «ст. Химки – ул. Дружбы – ст. Химки»;

4. №4 «ул. Дружбы – ул. Павлова»;

5. №8 «ст. Химки – ул. Павлова»;

6. №10 «ул. Мичурина – АШАН»;

7. №11 «ст. Химки – ул. Шевченко – Ивакино»;

8. №14 «ст. Химки – ул. Заводская – Вашутино – Ивакино»;

9. №15 «м/р Гучковка – платф. Новоподрезково»;

10. №25 «ст. Сходня – ул. Овражная».

Городской округ Черноголовка

1. № 1 «Автостанция Черноголовка – ул. Коммунальная – Автостанция Черноголовка.

Городской округ Чехов

1. №3 «ст. Чехов – Ровки»;

2. №4 «з-д Энергомаш – м/р Губернский»;

3. №8 «ст. Чехов – з-д Энергомаш – ДС "Олимпийский" – ст. Чехов»;

4. №9 «ст. Чехов – ДС "Олимпийский" – з-д Энергомаш – ст. Чехов».

Городской округ Шатура

1. №1 «Комсомольская пл. – ул. Чехова – Мебельный комбинат»;

2. №5 «пр. Борзова – ГРЭС № 5»;

3. №6 «пр. Борзова – Комсомольская пл.»;

4. №7 «пр. Борзова – Мебельный комбинат»;

5. №8 «Автостанция – пр. Борзова – Керва»;

6. №9 «Автостанция – пр. Ильича – Керва»;

Городской округ Шаховская

1. №1 «ЛПХ – ВАВС – Больница».

Городской округ Щелково

1. №1 «ЖБК – ул. Полевая»;

2. №2 «ул. Полевая – Образцово»;

3. №4 «ул. Широкая – з-д Спецмонтажизделие»;

4. №6 «ст. Воронок – ул. Полевая»;

5. №7 «Щелково 7 – ст. Воронок».

Городской округ Электрогорск

1. №5 «Мебельный комбинат – ул. Калинина».

Городской округ Электросталь

2. №1 «ул. Спортивная – Проходная ОАО "МСЗ"»;

3. №2 «м/р Северный – Проходная ОАО "МСЗ"»;

4. №4 «ул. Ялагина – ул. Спортивная»;

5. №5 «ул. Ялагина – ул. Юбилейная»;

6. №6 «ул. Ялагина – Вокзал»;

7. №7 «Вокзал – м/р Северный»;

8. №8 «м/р Северный – ЭДСК»;

9. №9 «Южный просп. – Проходная АО "МСЗ"»;

10. №10 «ул. Ялагина – Проходная АО "МСЗ"»;

11. №11 «Вокзал – ул. Ялагина»;

12. №12 «м/р Северный – Больница»;

13. №14 «ул. Ялагина – м/р Северный»;

14. №15 «ул. Ялагина – ул. К. Маркса»;

15. №18 «ул. Ялагина – ул. Юбилейная»;

16. №19 «м/р "Северный" – ул. Спортивная».

Дмитровский городской округ

1. №1 «Завод ТПИ – ул. Космонавтов»;

2. №2 «Вокзал – завод МЖБК – Сады»;

3. №7 «Вокзал – ул. Космонавтов – м/р Махалина – Вокзал»;

4. №9 «ул. Большевистская – ст. Яхрома»;

5. №10 «Вокзал – ул. Космонавтов».

Коломенский городской округ

1. №1 «Школа № 1 – ст. Коломна»;

2. №2 «Школа № 1 – З-д Куйбышева»;3. №3 «Старая Коломна – База механизации»;

4. №4 «Воскозавод – ул. Спирина»;

5. №5 «Старая Коломна – Щуровская больница»;

6. №6 «Старая Коломна – Поляны – Заречье»;

7. №7 «Набережная – Новое Кладбище»;

8. №9 «Санаторий – Поляны»;

9. №10 «Приокская – Новое кладбище»;

10. №11 «Старая Коломна – Санаторий»;

11. №12 «пр. Автомобилистов – а/в Коломна»;

12. №13 «а/в Коломна – Набережная»;

13. №14 «Старая Коломна – а/в Коломна»;

14. №15 «а/в Коломна – ул. Спирина»;

15. №17 «а/в Коломна – Новое кладбище»;

16. №19 «а/с Старая Коломна – Озерское шоссе – Девичье поле»;

17. №20 «Школа №1 – а/в Коломна».

Ленинский городской округ

1. №2 «ст. Расторгуево – Ольгинская ул.»;

2. №3 «ст. Расторгуево – Видное-1»;

3. №6 «Мебельный м-н – ст. Расторгуево»;

4. №7 «просп. Ленинского Комсомола – Ольгинская ул.»;

5. №8 «Рынок "Красный Камень" – Площадь – Рынок "Красный Камень"».

Можайский городской округ

1. №8 «ДК Химик – Почта».

Наро-Фоминский городской округ

1. №11 «Больница – ПМК-10».

Одинцовский городской округ

1. №1 «ст. Одинцово – ул. Говорова»;

2. №4 «ст. Одинцово – Северная ул.»;

3. №5 «ст. Одинцово – платф. Трехгорка – Северная ул. – ст. Одинцово»;

4. №7 «Мебельная ф-ка – ст. Одинцово – городок Одинцово-1»;

5. №18 «ст. Одинцово – ул. Маршала Жукова – ст. Одинцово».

Орехово-Зуевский городской округ

1. №1 «Вокзал – п. Текстильщиков»;

2. №3 «Вокзал – ул. Парковская»;

3. №4 «Вокзал – п. Текстильщиков»;

4. №5 «ул. Парковская – з-д Карболит»;

5. №6 «Вокзал – Пансионат»;

6. №8 «Холодильник – з-д Карболит»;

7. №9 «Карболит – п. Текстильщиков»;

8. №11 «Вокзал – ул. 1905 года – ул. Парковская»;

9. №12 «ул. Лапина – ул. Ленина – п. Текстильщиков»;

10. №13 «ул. Лапина – п. Текстильщиков»;

11. №14 «Вокзал – СПТУ № 1»;

12. №16 «Автостанция – Заречный – Автостанция»;

13. №17 «ул. Лапина – з-д Карболит».

Пушкинский городской округ

1. №2 «ст. Пушкино – Микрорайон – ст. Пушкино»;

2. №3 «ст. Пушкино – Микрорайон – ст. Мамонтовская»;

3. №5 «ст. Пушкино – Поликлиника – ст. Мамонтовская»;

4. №8 «ст. Мамонтовская – Акулово»;

5. №9 «ст. Пушкино – Акулово»;

6. №10 «ст. Пушкино – ПЭМЗ – ст. Пушкино»;

7. №12 «ст. Пушкино – 50 лет ВЛКСМ – ст. Пушкино»;

8. №14 «ст. Пушкино – Заветы Ильича».

Раменский городской округ

1. №1 «м/р Холодово – м/р № 10 – Поликлиника № 1»;

2. №3 «Медицинский колледж – ЦРБ»;

3. №4 «м/р Холодово – РПЗ – Поликлиника № 1»;

4. №7 «Лицей № 13 – Холодово»;

5. №9 «м/р Холодово – Пенсионный фонд – Школа № 9»;

6. №10 «платф. Ильинская – пос. Островского»;

7. №11 «пос. Щорса – сан. Сосны»;

8. №29 «платф. Кратово – платф. Отдых»;

9. №1к «м/р Холодово – ДК "Орбита" – Мясокомбинат»;

10. №4к «м/р Холодово – Мясокомбинат».

Сергиево-Посадский городской округ

1. №2 «Южный тупик – ул. Павлова

2. №4 «Вещевой рынок – Скобяной»;

3. №5 «Вещевой рынок – ст. Сергиев Посад – Скобяной»;

4. №6 «Афанасовский пос. – ул. Павлова»;

5. №7 «ст. Сергиев Посад – Птицеград»;

6. №10 «Вещевой рынок – Кладбище».

Талдомский городской округ

1. №1 «Юбилейный – Хлебокомбинат»;

2. №2 «а/с Талдом – Юбилейный»;

3. №3 «ст. Вербилки – ул. Жуковского»