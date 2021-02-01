Карта «Тройка» теперь действует более чем в 1,1 тысячи автобусах на 305 городских маршрутах общественного транспорта в Подмосковье.
Теперь жители Подмосковья смогут оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта Московского региона: городских маршрутах Подмосковья и Москвы, МЦД и метро.
Богородский городской округ
1. №1 «Вокзал – Кр. Электрик»;
2. №2 «Вокзал – пл. Ленина – Черноголовский пруд – Вокзал»;
3. №4 «Вокзал – Черноголовский пруд – пл. Ленина – Вокзал»;
4. №5 «Вокзал – Интернат»;
5. №8 «Вокзал – Рузино – Бабёнки»;
6. №9 «ст. Электроугли – 1-я Лесная ул. – Больница»;
7. №10 «Вокзал – ул. Чапаева».
Волоколамский городской округ
1. №5 «Фабрика – Вокзал».
Городской округ Балашиха
1. №1 «ст. Железнодорожная – Саввино»;
2. №4 «ст. Железнодорожная – Темниково»;
3. №5 «Балашиха 3 – ст. Салтыковская»;
4. №7 «ст. Железнодорожная – Агрогородок»;
5. №8 «а/с Южная – Балашиха-2 – Химзавод – а/с Южная»;
6. №9 «ст. Железнодорожная – м/р Павлино»;
7. №10 «ст. Железнодорожная – Агрогородок»;
8. №11 «ст. Кучино – м/р Павлино»;
9. №12 «ст. Железнодорожная – м/р Ольгино»;
10. №14 «Балашиха-2 (ул. Объединения) – ТЦ МаксСити»;
11. №15 «а/с Южная – Химзавод – Балашиха-2 – а/с Южная»;
12. №16 «ул. Твардовского – Балашиха-2»;
13. №17 «а/с Южная – Балашихинское шоссе – а/с Звездная»;
14. №18 «ст. Железнодорожная – Жилгородок»;
15. №19 «ул. Трубецкая, 110 – Балашихинское шоссе»;
16. №22 «Балашиха-3 – ст. Никольское»;
17. №32 «а/с Звездная – Заря».
Городской округ Бронницы
1. №1 «м/р Москворечье – с/х Бронницкий»;
2. №2 «м/р Москворечье – Поликлиника»;
3. №4 «Автостанция – м-н Карусель – Автостанция»;
4. №5 «ул. Москворецкая – Марьинка – ул. Москворецкая».
Городской округ Воскресенск
1. №2 «ул. Кагана – Медведка»;
2. №4 «ул. Кагана – ул. Строителей»;
3. №11 «Москворецкий квартал (ул. Спартака) – ул. Строителей»;
4. №12 «Спецавтоцентр – Москворецкий кв-л»;
5. №13 «ст. Воскресенск – Стоматологическая п-ка»;
6. №14 «Спецавтоцентр – пл. Горняков»;
7. №15 «Автовокзал – пл. Горняков»;
8. №16 «пл. Горняков – ДК "Цементник"».
Городской округ Дзержинский
1. №1 «Университет – Агрофирма "Нива"».
Городской округ Долгопрудный
1. №1 «ст. Долгопрудная – ул. Спортивная – ст. Долгопрудная»;
2. №2 «Автопарк – военкомат – Автопарк»;
3. №3 «ст. Долгопрудная – м/р Павельцево»;
4. №4 «ст. Долгопрудная – м/р Водники».
Городской округ Домодедово
1. №1 «ст. Домодедово – ул. Набережная – ст. Домодедово»;
2. №2 «ул. Комсомольская – Поликлиника»;
3. №6 «ст. Домодедово – м/р Дружба – ст. Домодедово»;
4. №8 «ст. Домодедово – Поликлиника – м/р Дружба»;
5. №12 «ст. Домодедово – м/р Новое Домодедово (ул. Курыжова)»;
6. №18 «ст. Домодедово – Белые столбы – Госфильмофонд».
Городской округ Дубна
1. №5 «Вокзал Б. Волга – ул. Мичурина»;
2. №6 «ул. Березняка – Торговый центр "Перекресток" – Кладбище»;
3. №7 «ул. Березняка – ул. Мичурина – Ратмино»;
4. №11 «ул. Березняка – ЗЖБИиДК»;
5. №13 «Вокзал Б. Волга – ЗЖБИиДК – Юркино»;
6. №14 «Вокзал Б. Волга – ул. Мичурина – ЛВЭ».
Городской округ Егорьевск
1. №1 «ул. Хлебникова – ул. Крупской»;
2. №2 «Больничный комплекс – ул. Нечаевская – Больничный комплекс»;
3. №3 «Вокзал – ул. Победы – Вокзал»;
4. №6 «Дорожный участок – ул. Русанцевская»;
5. №7 «Дорожный участок – ул. Владимирская»;
6. №8 «Больничный комплекс – Микрорайон 2 – Больничный комплекс»;
7. №9 «Вокзал – ул. Хлебникова – Микрорайон 2 – Вокзал»;
8. №10 «Дорожный участок – ул. Нечаевская»;
9. №11 «Вокзал – Микрорайон 6»;
10. №16 «Вокзал – м/р 6 – Больничный комплекс».
Городской округ Жуковский
1. №1 «ул. Лацкова – Наркомвод»;
2. №2 «пл. Отдых – Наркомвод»;
3. №4 «ул. Федотова – Ильюшинские проходные»;
4. №5 «ул. Солнечная – Наркомвод»;
5. №7 «ул. Чапаева – Наркомвод»;
6. №8 «пл. Отдых – ул. Солнечная».
Городской округ Зарайск
1. №1 «Автовокзал – Завод офсетных пластин».
Городской округ Ивантеевка
1. №1 «платф. Ивантеевка-2 – сан. Ивантеевка – платф. Ивантеевка-2»;
2. №4 «м-н Арго – Универмаг – м-н Арго»;
3. №8 «м/р Голландский квартал – маг. "Веста" – м/р Голландский квартал».
Городской округ Истра
1. №2 «ст. Дедовск – Школа №4»;
2. №3 «ст. Истра – Большевик»;
3. №4 «ст. Истра – Нов. Иерусалим»;
4. №5 «Школа – ст. Дедовск – Гидропроект – Автоуазрем»;
5. №7 «ст. Истра – Больница»;
6. №9 «ст. Дедовск – д/о Лесная Поляна».
Городской округ Кашира
1. №1 «ул. Вахрушева – ст. Кашира – ул. Советская – ул. Вахрушева»;
2. №3 «ул. Вахрушева – ул. Советская – ст. Кашира – ул. Вахрушева»;
3. №4 «ул. Вахрушева – Центролит».
Городской округ Клин
1. №1 «Вокзал – п. 31 Октября»;
2. №2 «Городок – Больничный комплекс (проходная)»;
3. №3 «а/к 1792 – с/т Дружба»;
4. №4 «Больничный комплекс (проходная) – п. 31 Октября»;
5. №6 «Майданово – Больничный комплекс (проходная)»;
6. №7 «Вокзал – Городок»;
7. №10 «а/к 1792 – Молокозавод – 4-й км»;
8. №11 «а/к 1792 – ул. Слободская»;
9. №15 «а/к 1792 – Больничный комплекс (проходная)»;
10. №16 «ОАО Геркулес – Больничный комплекс (проходная)»;
11. №17 «Вокзал – Клинская ул. – Советская пл. – 3 м/р – Вокзал»;
12. №18 «Вокзал – 3 м/р – Советская пл. – Клинская ул. – Вокзал».
Городской округ Королев
1. №1 «ст. Подлипки – ул. Силикатная»;
2. №2 «ст. Подлипки – ул. Силикатная»;
3. №5 «ул. Мичурина – ст. Подлипки»;
4. №6 «ст. Болшево – Оболдино»;
5. №7 «ст. Болшево – Торфпредприятие»;
6. №9 «ул. Академика Легостаева – Автобаза»;
7. №10 «ст. Подлипки – Комитетский лес»;
8. №12 «ст. Подлипки – Юбилейный – ст. Болшево»;
9. №14 «ст. Болшево – Красная Новь»;
10. №15 «ст. Подлипки – городок № 3 – ст. Болшево»;
11. №16 «ст. Подлипки – Лесная школа»;
12. №19 «улица Героев Курсантов – станция Подлипки».
Городской округ Красногорск
1. №1 «ст. Нахабино – Новый городок»;
2. №2 «ст. Нахабино – ул. Красноармейская, д. 63»;
3. №806 «ст. Павшино – мкр. Чернево»;
4. №833 «ст. Павшино – мкр. Опалиха»;
5. №845 «ст. Павшино – платф. Красногорская».
Городской округ Краснознаменск
1. №1 «Общежитие КЭЧ – ул. Гагарина».
Городской округ Луховицы
2. №1 «Вокзал – ДОК»;
3. №2 «Вокзал – Ларино»;
4. №3 «Карьер – Вокзал – Сушково»;
5. №4 «АТП – Белоомут в/ч».
Городской округ Лыткарино
1. №1 «Автостанция – Набережная ул.»;
2. №2 «Автостанция – Петровское».
Городской округ Люберцы
1. №1 «ст. Люберцы – Торговый центр – ст. Люберцы»;
2. №2 «ст. Люберцы – 115 квартал – ст. Люберцы»;
3. №4 «ст. Люберцы – ул. Космонавтов»;
4. №5 «ст. Люберцы – ст. Панки»;
5. №7 «ст. Люберцы – просп. Гагарина – ст. Люберцы»;
6. №11 «м/р Красная Горка – м. Котельники»;
7. №78 «Поликлиника (ул. Толстого) – ст. Люберцы – ул. Барыкина».
Городской округ Мытищи
1. №1 «6-й микрорайон – м/р Челюскинский»;
2. №2 «ул. Борисовка – Тайнинское»;
3. №3 «платф. Перловская – ул. 4-я Парковая»;
4. №15 «ст. Мытищи – Челобитьево»;
5. №17 «НИИОХ – ул. 4-я Парковая».
Городской округ Озеры
1. №2 «с/з Озеры – Болотово»;
2. №3 «с/з Озеры – Микрорайон»;
3. №4 «с/з Озеры – Катюшино поле».
Городской округ Павловский Посад
1. №1 «Степурино – Техникум»;
2. №2 «пл. Революции – ул. Белинского;
3. №4 «пл. Революции – ул. Лесная»;
4. №7 «пл. Революции – Южный м/р»;
5. №9 «Вокзал – платф. Вохна».
Городской округ Подольск
1. №1 «ст. Гривно – Жилгородок»;
2. №2 «Стройиндустрия – Кутузово»;
3. №3 «ст. Гривно – ул. Циолковского – м/р Дубки»;
4. №4 «ст. Подольск – п. Володарского»;
5. №5 «платф. Кутузовская – ул. Юбилейная»;
6. №6 «ст. Подольск – платф. Кутузовская»;
7. №7 «ст. Подольск – Кутузово»;
8. №9 «ул. Юбилейная – Кутузово»;
9. №12 «ст. Подольск – ул. Машиностроителей»;
10. №13 «ст. Подольск – Шепчинки – ст. Подольск»;
11. №15 «платф. Кутузовская – ул. Академика Доллежаля, д. 19»;
12. №18 «ул. Юбилейная – Цементный завод»;
13. №20 «Стройиндустрия – пл. Юбилейная»;
14. №21 «ст. Подольск – ул. Академика Доллежаля, д. 19»;
15. №23 «ст. Подольск – платф. Кутузовская».
Городской округ Протвино
1. №1 «Автостанция – Промзона – Гаражный пр. – Автостанция»;
2. №6 «Промзона – Серпуховское ш. – ул. Дружбы – Промзона»;
3. №7 «Промзона – Серпуховское ш. – Автостанция – Промзона»;
4. №10 «Автостанция – Гаражный пр. – Промзона – Автостанция».
Городской округ Пущино
1. №13 «Микрорайон Д – Больница».
Городской округ Рошаль
2. №2 «Автостанция – ул. Урицкого»;
3. №4 «Автостанция – ул. Первомайская»;
4. №11 «Автостанция – ул. Спортивная – ул. Урицкого».
Городской округ Серебряные Пруды
1. №1 «Вокзал – ПТУ».
Городской округ Серпухов
2. №2 «Вокзал – м/р Ивановские дворики»;
3. №3 «Вокзал – ст. Ока»;
4. №4 «Вокзал – ул. Октябрьская»;
5. №5 «Вокзал – ст. Лесная – Вокзал»;
6. №6 «Вокзал – ул. Западная»;
7. №8 «Вокзал – Прогонная ул. – Вокзал»;
8. №10 «Вокзал – Городская больница»;
9. №11 «Вокзал – с/х Большевик – Вокзал»;
10. №13 «Вокзал – Ивановские дворики».
Городской округ Солнечногорск
1. №1 «Вокзал – ЦМИС»;
2. №2 «ул. Радужная – Больничный комплекс»;
3. №4 «д/о Сенеж – Больничный комплекс – СЭМЗ»;
4. №5 «Больничный комплекс – ЦМИС»;
5. №11 «Больничный комплекс – Туберкулезная больница».
Городской округ Ступино
1. №1 «ул. Калинина – Б. Монастырь, Крутышки»;
2. №3 «ул. Калинина – ТЭЦ»;
3. №4 «Вокзал – з/д Стеклопластика»;
4. №5 «Вокзал – ул. Калинина»;
5. №6 «ул. Калинина – Вокзал»;
6. №7 «ул. Калинина – МТС»;
7. №9 «ул. Калинина – Крутышки»;
8. №10 «ул. Калинина – Образцово»;
9. №11 «ул. Чайковского д. 59 – Вокзал».
Городской округ Фрязино
1. №13 «ул. Полевая – ст. Фрязино – ул. Нахимова»;
2. №14 «ул. Полевая – Торговый центр – ул. Нахимова».
Городской округ Химки
1. №1 «ст. Химки – 2-й микрорайон – ст. Химки»;
2. №2 «ст. Сходня – платф. Фирсановка»;
3. №3 «ст. Химки – ул. Дружбы – ст. Химки»;
4. №4 «ул. Дружбы – ул. Павлова»;
5. №8 «ст. Химки – ул. Павлова»;
6. №10 «ул. Мичурина – АШАН»;
7. №11 «ст. Химки – ул. Шевченко – Ивакино»;
8. №14 «ст. Химки – ул. Заводская – Вашутино – Ивакино»;
9. №15 «м/р Гучковка – платф. Новоподрезково»;
10. №25 «ст. Сходня – ул. Овражная».
Городской округ Черноголовка
1. № 1 «Автостанция Черноголовка – ул. Коммунальная – Автостанция Черноголовка.
Городской округ Чехов
1. №3 «ст. Чехов – Ровки»;
2. №4 «з-д Энергомаш – м/р Губернский»;
3. №8 «ст. Чехов – з-д Энергомаш – ДС "Олимпийский" – ст. Чехов»;
4. №9 «ст. Чехов – ДС "Олимпийский" – з-д Энергомаш – ст. Чехов».
Городской округ Шатура
1. №1 «Комсомольская пл. – ул. Чехова – Мебельный комбинат»;
2. №5 «пр. Борзова – ГРЭС № 5»;
3. №6 «пр. Борзова – Комсомольская пл.»;
4. №7 «пр. Борзова – Мебельный комбинат»;
5. №8 «Автостанция – пр. Борзова – Керва»;
6. №9 «Автостанция – пр. Ильича – Керва»;
Городской округ Шаховская
1. №1 «ЛПХ – ВАВС – Больница».
Городской округ Щелково
1. №1 «ЖБК – ул. Полевая»;
2. №2 «ул. Полевая – Образцово»;
3. №4 «ул. Широкая – з-д Спецмонтажизделие»;
4. №6 «ст. Воронок – ул. Полевая»;
5. №7 «Щелково 7 – ст. Воронок».
Городской округ Электрогорск
1. №5 «Мебельный комбинат – ул. Калинина».
Городской округ Электросталь
2. №1 «ул. Спортивная – Проходная ОАО "МСЗ"»;
3. №2 «м/р Северный – Проходная ОАО "МСЗ"»;
4. №4 «ул. Ялагина – ул. Спортивная»;
5. №5 «ул. Ялагина – ул. Юбилейная»;
6. №6 «ул. Ялагина – Вокзал»;
7. №7 «Вокзал – м/р Северный»;
8. №8 «м/р Северный – ЭДСК»;
9. №9 «Южный просп. – Проходная АО "МСЗ"»;
10. №10 «ул. Ялагина – Проходная АО "МСЗ"»;
11. №11 «Вокзал – ул. Ялагина»;
12. №12 «м/р Северный – Больница»;
13. №14 «ул. Ялагина – м/р Северный»;
14. №15 «ул. Ялагина – ул. К. Маркса»;
15. №18 «ул. Ялагина – ул. Юбилейная»;
16. №19 «м/р "Северный" – ул. Спортивная».
Дмитровский городской округ
1. №1 «Завод ТПИ – ул. Космонавтов»;
2. №2 «Вокзал – завод МЖБК – Сады»;
3. №7 «Вокзал – ул. Космонавтов – м/р Махалина – Вокзал»;
4. №9 «ул. Большевистская – ст. Яхрома»;
5. №10 «Вокзал – ул. Космонавтов».
Коломенский городской округ
1. №1 «Школа № 1 – ст. Коломна»;
2. №2 «Школа № 1 – З-д Куйбышева»;3. №3 «Старая Коломна – База механизации»;
4. №4 «Воскозавод – ул. Спирина»;
5. №5 «Старая Коломна – Щуровская больница»;
6. №6 «Старая Коломна – Поляны – Заречье»;
7. №7 «Набережная – Новое Кладбище»;
8. №9 «Санаторий – Поляны»;
9. №10 «Приокская – Новое кладбище»;
10. №11 «Старая Коломна – Санаторий»;
11. №12 «пр. Автомобилистов – а/в Коломна»;
12. №13 «а/в Коломна – Набережная»;
13. №14 «Старая Коломна – а/в Коломна»;
14. №15 «а/в Коломна – ул. Спирина»;
15. №17 «а/в Коломна – Новое кладбище»;
16. №19 «а/с Старая Коломна – Озерское шоссе – Девичье поле»;
17. №20 «Школа №1 – а/в Коломна».
Ленинский городской округ
1. №2 «ст. Расторгуево – Ольгинская ул.»;
2. №3 «ст. Расторгуево – Видное-1»;
3. №6 «Мебельный м-н – ст. Расторгуево»;
4. №7 «просп. Ленинского Комсомола – Ольгинская ул.»;
5. №8 «Рынок "Красный Камень" – Площадь – Рынок "Красный Камень"».
Можайский городской округ
1. №8 «ДК Химик – Почта».
Наро-Фоминский городской округ
1. №11 «Больница – ПМК-10».
Одинцовский городской округ
1. №1 «ст. Одинцово – ул. Говорова»;
2. №4 «ст. Одинцово – Северная ул.»;
3. №5 «ст. Одинцово – платф. Трехгорка – Северная ул. – ст. Одинцово»;
4. №7 «Мебельная ф-ка – ст. Одинцово – городок Одинцово-1»;
5. №18 «ст. Одинцово – ул. Маршала Жукова – ст. Одинцово».
Орехово-Зуевский городской округ
1. №1 «Вокзал – п. Текстильщиков»;
2. №3 «Вокзал – ул. Парковская»;
3. №4 «Вокзал – п. Текстильщиков»;
4. №5 «ул. Парковская – з-д Карболит»;
5. №6 «Вокзал – Пансионат»;
6. №8 «Холодильник – з-д Карболит»;
7. №9 «Карболит – п. Текстильщиков»;
8. №11 «Вокзал – ул. 1905 года – ул. Парковская»;
9. №12 «ул. Лапина – ул. Ленина – п. Текстильщиков»;
10. №13 «ул. Лапина – п. Текстильщиков»;
11. №14 «Вокзал – СПТУ № 1»;
12. №16 «Автостанция – Заречный – Автостанция»;
13. №17 «ул. Лапина – з-д Карболит».
Пушкинский городской округ
1. №2 «ст. Пушкино – Микрорайон – ст. Пушкино»;
2. №3 «ст. Пушкино – Микрорайон – ст. Мамонтовская»;
3. №5 «ст. Пушкино – Поликлиника – ст. Мамонтовская»;
4. №8 «ст. Мамонтовская – Акулово»;
5. №9 «ст. Пушкино – Акулово»;
6. №10 «ст. Пушкино – ПЭМЗ – ст. Пушкино»;
7. №12 «ст. Пушкино – 50 лет ВЛКСМ – ст. Пушкино»;
8. №14 «ст. Пушкино – Заветы Ильича».
Раменский городской округ
1. №1 «м/р Холодово – м/р № 10 – Поликлиника № 1»;
2. №3 «Медицинский колледж – ЦРБ»;
3. №4 «м/р Холодово – РПЗ – Поликлиника № 1»;
4. №7 «Лицей № 13 – Холодово»;
5. №9 «м/р Холодово – Пенсионный фонд – Школа № 9»;
6. №10 «платф. Ильинская – пос. Островского»;
7. №11 «пос. Щорса – сан. Сосны»;
8. №29 «платф. Кратово – платф. Отдых»;
9. №1к «м/р Холодово – ДК "Орбита" – Мясокомбинат»;
10. №4к «м/р Холодово – Мясокомбинат».
Сергиево-Посадский городской округ
1. №2 «Южный тупик – ул. Павлова
2. №4 «Вещевой рынок – Скобяной»;
3. №5 «Вещевой рынок – ст. Сергиев Посад – Скобяной»;
4. №6 «Афанасовский пос. – ул. Павлова»;
5. №7 «ст. Сергиев Посад – Птицеград»;
6. №10 «Вещевой рынок – Кладбище».
Талдомский городской округ
1. №1 «Юбилейный – Хлебокомбинат»;
2. №2 «а/с Талдом – Юбилейный»;
3. №3 «ст. Вербилки – ул. Жуковского»
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии