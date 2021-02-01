РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. В подмосковных Люберцах с начала года заменили более 20 лифтов в многоквартирных домах, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«Всего в 2021 году запланирована замена 87 лифтов в 24 МКД. Монтаж первой очереди выполнен, всего заменили 22 лифта - 18 пассажирских в Люберцах и 4 - в Краскове. На второй очереди находятся 65 лифтов - 54 пассажирских, четыре грузовых в Люберцах и шесть пассажирских в Краскове», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на минувшей неделе в администрацию поступило 13 обращений по уличному освещению. Кроме того, поступило семь обращений по очистке кровель от наледи. Все кровли очищены.

В ЕДС ЖКХ за неделю поступило свыше шести тысяч обращений. Из них 467 касались вопросов электроснабжения, 794 - водоснабжения, 623 - обслуживания домов, 19 - освещения подъездов и дворов.