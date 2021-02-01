РИАМО - 1 фев. 44 прилета и вылета отменены или задержаны в понедельник утром в столичных аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве 29 рейсов отменены, один задержан. В Домодедове семь рейсов задержаны, один отменен. В аэропорту Внуково пять рейсов задержали, один отменили.

В подмосковной воздушной гавани Жуковский, по данным онлайн-табло, нет задержанных и отмененных рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Подмосковье и столице до вечера 2 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, в регионе также объявлено предупреждение из-за порывистого ветра и снега.