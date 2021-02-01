РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. В понедельник КДЦ «Союз» приглашает юных жителей Люберец на показ художественного фильма «Золотой ключик», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Это игровой фильм, созданный по мотивам одноименной пьесы Алексея Толстого в 1939 году.

«Мероприятие пройдет в 16:00 по адресу: Люберцы, поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2. Вход по предварительной записи, телефон: 8(495)501-41-88», - говорится в сообщении.