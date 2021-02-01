РИАМО - 1 фев. В столице за минувшие сутки подтвердили 2037 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в городе выявили 932 109 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

Жителям мегаполиса рекомендуют оставаться дома при возникновении любых симптомов ОРВИ. В этом случае нужно вызвать врача.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Covid-19 переболели более половины горожан, число повторных случаев заболевания составляет менее 1%.

За последние сутки в РФ зафиксировано 17 648 новых случаев Covid-19. Из них 10% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, за сутки умерли 437 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирус, полностью выздоровели 18 169 пациентов.

Всего в России с начала пандемии было выявлено 3 868 087 случаев коронавируса, скончались 73 619 заболевших, выздоровели 3 318 173 человека.

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Текстовая трансляция

1 февраля

- За сутки в России зарегистрировали 17 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 068 больных. В Москве - 2 037.