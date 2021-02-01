РИАМО - 1 фев. На крышах новостроек в России могут оборудовать противопожарные зоны спасения, такое предложение следует из проекта стратегии развития строительной отрасли до 2035 года, пишет газета «Известия».

Это нововведение возможно будет осуществить только при условии развития пожарных квадрокоптеров. Чтобы оборудовать зоны спасения, нужно будет заплатить до 1 тысячи рублей за квадратный метр.

«Предполагается ввести правило оборудования всех новостроек выше 28 метров специальными противопожарными зонами спасения на плоских кровлях. Это будет возможно при условии развития летательной пожарной техники, в частности, вертолетов и квадрокоптеров», — сказал зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин.

Он напомнил, что уже есть такие квадрокоптеры, которые могут переносить грузы весом от 100 килограммов и выше. По мнению Бусахина, в ближайшие годы такую технику будут использовать в том числе для спасения людей при ЧС.