РИАМО - 1 фев. На крышах новостроек в России могут оборудовать противопожарные зоны спасения, такое предложение следует из проекта стратегии развития строительной отрасли до 2035 года, пишет газета «Известия».
Это нововведение возможно будет осуществить только при условии развития пожарных квадрокоптеров. Чтобы оборудовать зоны спасения, нужно будет заплатить до 1 тысячи рублей за квадратный метр.
Он напомнил, что уже есть такие квадрокоптеры, которые могут переносить грузы весом от 100 килограммов и выше. По мнению Бусахина, в ближайшие годы такую технику будут использовать в том числе для спасения людей при ЧС.
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