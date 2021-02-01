РИАМО - 1 фев. Во второй половине текущей недели в Москве и Подмосковье ожидается похолодание, третьего февраля прогнозируются осадки, сугробы подрастут на 5-8 сантиметров, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В первой половине недели погода будет преимущественно облачной. В дневные часы будет от минус 2 до минус 5 градусов. По ночам - минус 5 - минус 8, по области - минус 10 - минус 12», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 3 февраля в Москве и Подмосковье ожидаются непродолжительные осадки, может выпасть до 8-10 миллиметров. Снежный покров может вырасти на 5-8 сантиметров.

С 4 февраля погода будет без осадков. В дневные часы прогнозируется минус 10 - минус 13 градусов, а по ночам - минус 15 - минус 18 градусов.

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