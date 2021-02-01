РИАМО - 1 фев. Московским областным УФАС России были выявлены признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между индивидуальными предпринимателями на торгах в Кашире с целью поддержания цен на торгах, в отношении предпринимателей возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Торги проводились муниципальным казенным учреждением «Комитет по закупкам» городского округа Кашира. Предметом торгов было право заключить контракты на сумму порядка 89,7 миллиона рублей с целью выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети округа в текущем году. Во время торгов ИП отказались от конкурентной борьбы.

«Индивидуальные предприниматели подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контракта. По данному факту управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции», – говорится в сообщении.

Картелем признается и запрещается соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, которые продают товары на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, которые покупают товары на одном товарном рынке, если соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.