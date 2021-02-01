РИАМО - 1 фев. Московское областное БТИ запустило серию акций на свои услуги, в течение года на определенные работы или услуги будет предоставляться скидка, в феврале для физлиц на все технические планы объявлена скидка 10%, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«С 1 февраля во всех филиалах и отделениях МОБТИ можно заказать со скидкой услугу по подготовке технического плана на следующие объекты недвижимости: жилые помещения в многоквартирном доме; объекты капитального строительства на землях СНТ, ДНТ, ИЖС и ЛПХ (в границах населенного пункта); объекты незавершенного строительства; нежилые помещения; машино-места», - говорится в сообщении.

Технический план требуется для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и регистрацию права собственности. Только зарегистрированную недвижимость можно продать, подарить, оставить в наследство.

Данная акция особенно актуальна в связи с продлением и расширением действия «дачной амнистии». С декабря прошлого года зарегистрировать капитальные постройки по упрощенному порядку – на основе технического плана и декларации – можно не только на землях СНТ, но и ИЖС. В период действия акции на оформлении техплана можно сэкономить до 10 тысяч рублей.

Как государственное учреждение Московское областное БТИ гарантирует надежность и качество предоставляемых услуг. В штате работают 250 квалифицированных кадастровых инженеров, состоящих в саморегулируемых организациях. Для выполнения заказов используется надежное и современное оборудование, на результат работ дается гарантия.

Также на постоянной основе в Московском областном БТИ действуют скидки для некоторых категорий граждан. Так, для многодетных семей предоставляется скидка в 20% на услуги по изготовлению технического плана на дом и межевого плана.

Кроме того, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны услуги БТИ предоставляются бесплатно: технический план, технический паспорт, оценка недвижимости, межевой план участка и другие.

Заказать услуги со скидкой можно в любом отделении Московского областного БТИ, портале онлайн-услуг МОБТИ и по телефону горячей линии: +7 (498) 568 88 88.