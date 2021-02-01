РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 фев. В микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска усилили работы по зимней уборке территории, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Первый заместитель главы администрации по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич вместе с замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Денисом Кузьминым проверил работу подрядных организаций в Путилкове 31 января.

«На смене трудились 25 дорожных рабочих и 14 единиц техники. С сегодняшнего дня (1 февраля – ред.) подрядчик организовал усиление», – говорится в сообщении.

Благодаря тепловой карте Муниципального ЦУР фиксируется и отслеживается, с каких территорий поступает больше всего жалоб от жителей.

Для оперативной отработки обращений по поводу содержаний территорий в округе действует Telegram-чат: «Будет Чисто 2021».