РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Рабочие вывезли 330 кубических метров снега с муниципальных дорог подмосковного Подольска за прошедшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На муниципальной улично-дорожной сети округа продолжаются уборка и вывоз снега. 31 января техника была задействована на улицах Чайковского, Правды, Космонавтов, Станционной, на разворотной площади по улице Лапшенкова, Пахринском проезде в Дубровицах. Всего было вывезено около 330 кубометров снежной массы», - говорится в сообщении.

Также продолжается очистка и обработка остановок, тротуаров. 31 января на 19:00 было обработано около 500 километров муниципальных дорог, очищено свыше 180 километров, а также более 32 километров тротуаров, 90% остановок. Работы были продолжены в ночное время.

На региональной сети обработано 160 из 186,5 километров дорог, 30 из 89 километров тротуаров, 87 из 176 посадочных площадок остановок общественного транспорта. В уборке дворовых территорий было задействовано 578 дворников, 60 тракторов, 13 ручных роторов.

Всего с 25 по 31 января с дворовых территорий округа вывезено 8896 кубометров снега.