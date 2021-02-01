РИАМО – 1 фев. Эксперты прогнозируют подорожание в России четырех категорий товаров из-за роста цен морских перевозок, сообщает РБК.

Таким образом, цены могут повыситься на импортную обувь, бытовую технику, мебель и еду.

«В ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома и другого — может вырасти не менее чем на 10–15%», - сказал гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний ЛАНИТ) Андрей Тарасов считает, что электроника и бытовая техника могут вырасти в цене до 3%.

Основатель Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов предположил, что обувь подорожает от 2% до 10–20%.

В конце прошлого года стоимость морских перевозок выросла примерно до 9 тысяч долларов за контейнер. Раньше эта услуга стоила около полутора тысяч долларов за контейнер.