РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник вручил документы на земельные участки трем многодетным семьям округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«350 многодетным семьям Люберец в 2021 году предоставим земельные участки в два этапа. На первом этапе участки площадью в 10 соток получат 153 семьи. Пакеты документов подготовили уже для трех семей, которые получат участки сегодня - Золотаревых, Лященко, Зайцевых», - сказал Ружицкий.

Он также вручил семьям цветы и подарки.

«Наша задача – все многодетные семьи обеспечить земельными участками. Надо сформировать дорожную сеть, подвести коммуникации. А семьям предстоит еще построить жилье», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что 220 семей получат участки в 2022 году, в 2023 году их выдадут всем оставшимся семьям. Участки предоставляются в районе села Никитское Раменского округа.

«Работа по обеспечению многодетных семей земельными участками - важная, непростая, земельный фонд ограничен. Данная тема находится под контролем губернатора», - заключил Ружицкий.