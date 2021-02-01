РИАМО - 1 фев. По требованию полиции на выход был закрыт северный вестибюль станции «Кропоткинская» Сокольнической линии метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пользуйтесь южным вестибюлем станции», – говорится в сообщении.

Также утром в понедельник на северном участке ветки Калужско-Рижской линии метро в связи с подозрением на неисправность был остановлен поезд. В движении составов произошел сбой.

После оперативной проверки поезд убрали с линии. Движение составов на «оранжевой» ветке метро ввели в график.