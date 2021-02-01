РИАМО - 1 фев. Средняя температура января 2021 года в столице на 3,5 градуса превысила многолетнюю норму, высота сугробов достигала 31 сантиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувший январь в столице на 3,5 градуса превысил многолетнюю норму, а общее количество выпавших осадков составило 67 миллиметров, или 160% месячного объема», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он добавил, что в столице высота сугробов достигла 31 сантиметра, что практически соответствует показателям метеостатистики.

«Такой теплый январь в среднем случается один раз в 3-4 года», - отметил Тишковец.

В конце текущей недели в Подмосковье и столице ожидаются сильные морозы до минус 19 градусов ночью.

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