РИАМО – 1 фев. В столичном аэропорту задержан молдавский криминальный авторитет Григорий Карамалак по кличке Болгар, сообщает ТАСС.
«Григорий Карамалак задержан после прилета в один из столичных аэропортов», - сказал источник агентства.
По данным РЕН ТВ, задержание произошло в аэропорту Домодедово.
Криминальный авторитет находился в международном розыске. Такое решение выдала молдавская прокуратура.
Карамалака подозревают в шпионаже, а также в покушениях на убийство, которые произошли в 2016-2017 годах.
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