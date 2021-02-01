РИАМО – 1 фев. В столичном аэропорту задержан молдавский криминальный авторитет Григорий Карамалак по кличке Болгар, сообщает ТАСС.

«Григорий Карамалак задержан после прилета в один из столичных аэропортов», - сказал источник агентства.

По данным РЕН ТВ, задержание произошло в аэропорту Домодедово.

Криминальный авторитет находился в международном розыске. Такое решение выдала молдавская прокуратура.

Карамалака подозревают в шпионаже, а также в покушениях на убийство, которые произошли в 2016-2017 годах. ​