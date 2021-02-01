РИАМО - 1 фев. В столичном театре имени Вахтангова началась церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым, проститься с актером пришли его близкие, друзья и коллеги, передает корреспондент РИАМО.

В начале года Лановой заразился коронавирусом, его госпитализировали вместе с женой Ириной Купченко. Артист умер в возрасте 87 лет 28 января 2021 года.

На церемонию прощания с актером, которая проходит на основной сцене театра Вахтангова, собрались родственники, друзья, коллеги артиста и поклонники.

На вход в зал выстроилась большая очередь: люди заняли коридор первого этажа и лестницы, ведущие в зал.

Лановой родился 16 января 1934 года. Служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой труда РФ.

Лановой известен своими ролями в таких картинах, как «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина», «Барышня-крестьянка». Также он выступал на сценах театров.

Соболезнования в связи со смертью артиста выразили президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры и музыканты, а также другие представители власти и преданные поклонники.

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