РИАМО - 1 фев. С понедельника более чем на 300 городских маршрутах общественного транспорта в Подмосковье можно расплатиться картой «Тройка», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Тройка» теперь действует более чем в 1,1 тысячи автобусов в Подмосковье.

Экономия с помощью «Тройки»

«На данном этапе оплата проезда по «Тройке» будет доступна для пассажиров 305 городских маршрутов «Мострансавто» в 53 городских округах. Уже сейчас жители Подмосковья смогут оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта Московского региона: городских маршрутах Подмосковья и Москвы, МЦД и метро», — сказал вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Он добавил, что жители смогут экономить с помощью «Тройки», по сравнению с оплатой наличными, 42 рубля ежедневно и более 15 тысяч рублей ежегодно.

Тресков уточнил, что далее появится возможность расплачиваться «Тройкой» на других маршрутах «Мострансавто», а затем – на остальных маршрутах Подмосковья.

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Бонусы «Тройки»

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов отметил, что задачу по объединению транспортного пространства области и столицы поставили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ликсутов уточнил, что жители Подмосковья теперь могут использовать личный кабинет в приложении «Метро Москвы», онлайн управлять балансом транспортной карты. По «Тройке» также можно посещать музеи, катки, пользоваться бонусной программой.

Кроме того, ставка за обслуживание билетной системы снижена почти в два раза.

Развитие билетной системы

На первом этапе проезд по «Тройке» в Подмосковье будет стоить 37 рублей, как при оплате по банковской карте. В скором времени на автовокзалах «Мострансавто» появится в продаже ограниченная серия «Троек» с изображением подмосковного транспорта.

Затем будут доступны новые тарифы и программы по снижению стоимости проезда и по созданию единого платежного пространства в Московском регионе. Будет реализована возможность комплексных пересадок между разными видами транспорта в Подмосковье и столице.

Ранее в Королеве провели закрытое тестирование «Тройки» и билетной системы. За месяц было совершено более 3 тысяч успешных поездок.

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