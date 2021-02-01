РИАМО - 1 фев. Московская электронная школа проведет виртуальный турнир для школьников по физике и математике, регистрация на участие открыта до 4 февраля, сами состязания начинаются 8 февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Турнир проводится в три этапа в формате состязаний школьных команд. В составе каждой из них должен быть педагог-наставник и четверо учащихся 7–11-х классов (два ученика 7–9-х классов и два ученика 10–11-х классов)», - говорится в сообщении.

Во время квалификации участники должны будут представить видеоролик о лабораторной работе в лаборатории МЭШ по физике или математике. Лучшие работы с указанием авторов опубликуют в библиотеке электронной школы.

Во время отборочного этапа участникам предстоит решить экспериментальные и практические задачи в виртуальных лабораториях МЭШ по физике и математике. Школьникам предложат визуализировать графики функций и геометрические построения на плоскости, а также решить задачи по механике и термодинамике.

По итогам этого этапа будут определены 10 лучших команд, которые примут участие в финале. Отборочный этап состоится 20 февраля 2021 года.

Во время финального этапа конкурсантам предстоит создать и решить в виртуальных лабораториях МЭШ головоломки по физике и математике. Победителем станет команда, выполнившая максимальное число заданий. Финальный этап пройдет 27 февраля.