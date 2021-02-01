РИАМО – 1 фев. В России с понедельника изменились правила тюнинга машин, теперь нельзя делать модификации при отсутствии в спецреестре заключения испытательного центра и протокола проверки, сообщает РИА Новости.

«Правительство закрепило эти нововведения постановлением «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза («О безопасности колесных транспортных средств»)», — говорится в сообщении.

Кроме того, с понедельника ГИБДД не будет выдавать свидетельство об осмотре авто после тюнинга, если в реестре не будет нужного протокола проверки.

Тюнинг также запрещен для тех транспортных средств, у которых регистрационные документы, знаки, агрегаты находятся в розыске. Нельзя делать тюнинг и в том случае, если выявлены признаки подделки, изменения, скрытия, уничтожения идентификационной маркировки машины.

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