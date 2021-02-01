РИАМО - 1 фев. С ноября 2020 года статус многодетной семьи в столице оформили онлайн почти 6,5 тысячи семей, всего за прошлый год такой статус получили почти 32 тысячи москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С уверенностью можно сказать, что новый формат присвоения статуса многодетной семьи и дистанционный способ его подтверждения стал очередным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заявление о получении данного статуса можно подать на портале mos.ru. В прошлом году заявления на статус многодетной семьи в электронном виде подали около 16,2 тысячи москвичей.

Перевод услуги в электронный вид позволяет не подтверждать факт обучения в школе или колледже ребенка, достигшего 16-летнего возраста. Получение электронного статуса также позволяет сразу получать необходимые льготы и меры поддержки.

На сегодняшних день в Москве проживают около 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают более 2,1 миллиона детей. Из них свыше 176 тысяч — многодетные. За 10 лет их количество выросло в 2,5 раза и продолжает увеличиваться.

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