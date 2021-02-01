РИАМО - 1 фев. Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 40-летнего жителя Жуковского, которого подозревают в разбойном нападении на продавщицу местного магазина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Ночью злоумышленник через незапертую входную дверь проник в помещение круглосуточной торговой точки, расположенной на улице Дугина. Стеклянными бутылками, находившимися на витрине, он нанес продавцу телесные повреждения, после чего, угрожая ножом, похитил у нее ювелирные украшения и мобильный телефон», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

После этого мужчина хотел скрыться, но его остановили другие покупатели, которые и вызвали полицию. Прибывшие на место ЧП полицейские изъяли орудие совершения преступления, пистолет и похищенное имущество.

Изъятое оружие направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Общая сумма материального ущерба составила 160 тысяч рублей.

Пострадавшая продавщица находится в больнице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.