РИАМО - 1 фев. Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро, где был остановлен состав, в настоящий момент идет в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на северном участке ветки в связи с подозрением на неисправность был остановлен состав.

«На время остановки следующие за ним поезда также должны были снизить скорость или остановиться на короткое время», - говорится в сообщении.

После оперативной проверки состав был убран с линии.

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