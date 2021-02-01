РИАМО - 1 фев. Мосгордума внесла поправки в два закона об инвестиционной и промышленной политике, изменения расширяют возможность для поддержки городских промышленных предприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Кроме того, закон гарантирует сохранение мер поддержки по ранее подписанным Москвой специальным инвестиционным контрактам. В настоящее время в столице реализуется пять проектов по СПИК (специальный инвестиционный контракт – ред.). Совокупный объем частных инвестиций в рамках этих соглашений превышает 7,7 миллиарда рублей, также по ним планируется создать более 3,7 тысячи новых рабочих мест», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подписанные инвестиционные контракты гарантируют сохранение мер поддержки для инвесторов. Для них с 17 до 12,5% снижен налог на прибыль, почти на 100% снижен земельный налог и ставки арендной платы за земельный участок.

Также внесенные поправки уточняют понятия якорного резидента, резидента технопарка или индустриального парка, что позволяет инвесторам получить эти статусы работая не только в уже созданных технопарках и индустриальных парках, но и на территории еще только создаваемых.