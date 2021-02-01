РИАМО - 1 фев. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» подготовил образовательный курс для соискателей старше 45 лет, в прошлом году к таким тренингам присоединились около 160 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Тема нового курса выбрана по итогам голосования в проекте «Активный гражданин». Направление для соискателей старше 45 лет поддержали более 19% респондентов», — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Курс будет проходить в онлайн-формате. Он состоит из семи вебинаров. На первом - специалисты обсудят со слушателями сложности в поиске работы у людей старше 45 лет.

После этого участники курса смогут выстроить свою стратегию поиска работы, составить эффективное резюме. Также слушатели узнают, как подчеркнуть свои сильные стороны, которые помогут выбиться вперед из числа претендентов.

Кроме того, во время вебинаров преподаватели разберут самые частые ошибки соискателей при их общении с потенциальным работодателем, в том числе составят сценарий успешного собеседования.

Занятия будут проходить с 3 по 12 февраля. Каждый вебинар займет у слушателей от полутора до двух часов. Присоединиться к трансляциям можно на сайте комплекса «Техноград».

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