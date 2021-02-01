РИАМО - 1 фев. В Подмосковье и столице за прошедшие сутки выпало до трех миллиметров осадков, что составляет около 7% от месячной нормы, всего в январе выпало около 157% месячной нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За прошедшие сутки у нас выпало три миллиметра осадков, что при месячной норме в 44 миллиметра составляет около 7% от этой нормы», - сказала Позднякова

Она добавила, что за январь в столице выпало более 66 миллиметров осадков, что составляет около 157% месячной нормы осадков для этого месяца.

На текущей неделе в Московском регионе ожидается похолодание. К выходным морозы могут достичь минус 19 градусов.