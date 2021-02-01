РИАМО - 1 фев. В Подмосковье и столице до вечера 2 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, в регионе также объявлено предупреждение из-за порывистого ветра и снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы в Московском регионе объявлено до 22:00 2 февраля. Кроме того, объявлен «желтый» уровень из-за порывов ветра в 12-17 метров в секунду: в Москве – до 09:00, в Подмосковье – до 10:00 понедельника. В области также до 09:00 понедельника действует предупреждение из-за снега.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей.

В Московском регионе в понедельник будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Температура составит минус 4 – минус 2 градуса.

Второго февраля будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем будет без осадков, ожидается гололедица. Температура ночью составит минус 11 – минус 9 градусов, днем — минус 6 – минус 4 градуса.

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