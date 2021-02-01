РИАМО – 1 фев. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что у российских властей есть запасной вариант в случае отключения РФ от глобального интернета, сообщает Газета.ru.

Он напомнил, что ранее Россию грозили отключить от банковской системы SWIFT, поэтому, по его словам, власти не исключают, что такое же может произойти и с глобальным интернетом.

«Именно поэтому был принят закон о российском сегменте интернета: для того, чтобы наш российский сегмент мог управляться автономно, поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что в России не могли оставить этот вопрос без контроля. Таким образом, этот закон вступит в силу в случае необходимости. ​