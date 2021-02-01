РИАМО - 1 фев. Для столичных предпринимателей открылся дополнительный центр услуг, в нем можно оформить и подать документы на регистрацию своего бизнеса, не посещая при этом налоговую инспекцию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня в Москве работает более 728 тысяч малых и средних предприятий: это свыше 12,8% от количества всех малых и средних предприятий в России. Центры услуг для бизнеса помогают им как на начальных этапах — при открытии бизнеса, так и впоследствии», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В каждом из таких центров столичные бизнесмены могут подготовить документы для внесения изменений в государственный реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оформить заявление для перехода на упрощенную систему налогообложения или патентную систему, а также заполнить налоговую декларацию.

Специалисты центра услуг в прошлом году провели более 133 тысяч консультаций для предпринимателей. Среди популярных услуг — работа по подготовке необходимых бумаг для оформления статуса индивидуального предпринимателя или регистрации юридического лица, а также консультации по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве.

В Москве занимаются активной информационной поддержкой предпринимателей – для них доступно свыше 20 онлайн-продуктов, а также образовательные проекты «Стартап-школа МБМ», «Онлайн-академия МБМ» и акселерационные программы для интенсивной проработки своего бизнеса.