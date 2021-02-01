РИАМО - 1 фев. Сотрудники столичного центра телемедицины ежедневно проводят около 5 тысяч консультаций для больных коронавирусной инфекцией, такая работа позволила облегчить работу амбулаторного звена в период пандемии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты выясняют симптомы заболевшего, а затем принимают решение об очном осмотре или госпитализации.

«Телемедицина позволила решить две ключевые задачи: обеспечить постоянный мониторинг состояния пациента, а также снять часть работы с амбулаторного звена и не допустить перегрузки системы», — говорится в сообщении.

Больные коронавирусом переходят под наблюдение специалистов центра телемедицины, если его оставляют лечиться от инфекции на дому. Тогда специалисты центра осуществляют мониторинг здоровья больного и принимают решение о необходимости госпитализации, если пациенту становится хуже.

Еще сотрудники центра телемедицины следят за состоянием здоровья москвичей, которые участвуют в пострегистрационном исследовании вакцины против коронавирусной инфекции.

Телемедицинский центр начал работу весной прошлого года. Сейчас там работают порядка 200 врачей. Все они прошли обучение для оказания помощи больных Covid-19.

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