РИАМО - 1 фев. Утром в понедельник столичные дороги загружены на 2 балла из 10 возможных, но вечером в мегаполисе пробки составят 6-7 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Сейчас движение в центр затруднено на Варшавском, Ярославском шоссе и внутренней стороне МКАД от 28 до 40 километра.

«Нормально едут: Звенигородское шоссе, Ленинградский проспект, проспект Генерала Дорохова», - говорится в сообщении.

Затруднено движение на Варшавском шоссе в сторону центра. На участке от Академика Янгеля до Дорожной улицы стоит пробка из-за неисправного автомобиля, который занимает средний ряд перед перекрестком. На данном участке образовался затор в 4 километра и продолжает расти.

Пробки также начали образовываться на шоссе Энтузиастов от 1-й Владимирской до Авиамоторной улицы и на Ярославском шоссе от Малыгинского проезда до Северянинского путепровода.

На МКАД самая крупная пробка образовалась на внутренней стороне на юге — от Липецкой улицы до Профсоюзной эстакады.

Таким образом, общая длина заторов – 57 километров.