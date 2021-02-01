РИАМО - 1 фев. Ужин в День всех влюбленных дороже всего в Подмосковье обойдется в ресторанах города Одинцово и его окрестностях - парам придется заплатить за вечер 3-4 тысячи рублей, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

День святого Валентина, или День всех влюбленных, отмечается во всем мире 14 февраля. Дешевле всего будет отметить праздник в Озерах. Ужин на двоих здесь обойдется в среднем в 1,2 тысячи рублей.

«Средний чек на двоих (по Подмосковью - ред.) составит 1,2 тысячи – 3 тысячи рублей в зависимости от ресторана», — сказал Воскресенский.

Например, в Домодедове праздничный ужин будет стоить 2-3 тысячи рублей, в Электростали – 2-2,4 тысячи рублей.

В прошлом году ко Дню всех влюбленных парки Подмосковья организовали специальные развлекательные программы с квестами и фотосессиями, областные музеи и театры подготовили подарки для посетителей. Всего в праздничных мероприятиях приняли участие более 30 тысяч человек.

В этом году отмечать День святого Валентина жителям Подмосковья придется в условиях пандемии коронавируса. Чтобы снизить риск заражения Covid-19, медики рекомендуют по возможности оставаться дома.

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