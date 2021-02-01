РИАМО – 1 фев. Жителей России в феврале ждет 6-дневная рабочая неделя, а также еще и трехдневная трудовая неделя, сообщает Nation News.

Так, на предпоследней (с 15 по 20 февраля) неделе месяца нужно будет отработать шесть дней подряд – с понедельника по субботу.

«Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — говорится в сообщении.

Трехдневная рабочая неделя будет с 24 по 26 февраля.

Всего в этом году будет семь сокращенных рабочих недель, последняя из них закончится 30 декабря. ​

Выходные и праздники в 2021 году: проект Минтруда РФ>>