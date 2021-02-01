РИАМО - 1 фев. В конце текущей недели в Подмосковье и столице ожидаются сильные морозы до минус 19 градусов ночью, днем прогнозируется до минус 15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В первый день февраля в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Температура в Москве составит минус 5 – минус 3 градуса, а в Подмосковье ожидается от минус 7 до минус 2 градусов. 2 февраля будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой снег, а днем будет без осадков. Образуется гололедица. Ночью будет минус 11 – минус 9 градусов, днем — минус 6 – минус 4 градуса.

Третьего февраля будет такая же погода, как 2 февраля: облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Температура ночью опустится до минус 11 – минус 9 градусов, днем будет небольшой мороз — минус 4 – минус 2 градуса. 4 февраля будет облачно, пройдет снег. Ночью — минус 11 – минус 6, днем — минус 9 – минус 4 градуса.

Пятого февраля в Московском регионе резко похолодает. Ночью ударит мороз до минус 19 – минус 14 градусов, днем будет минус 13 – минус 8. Будет облачно, местами пройдет небольшой снег.

На выходных по ночам также ожидаются сильные морозы — минус 19 – минус 14 градусов. Будет облачно, обойдется без осадков, только в ночь на 6 февраля может пройти небольшой снег. Днем 6 февраля ожидается минус 15 – минус 10 градусов, 7 февраля — минус 12 – минус 7 градусов.

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