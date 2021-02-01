РИАМО - 1 фев. В Подмосковье и столице в понедельник будет облачно, температура составит минус 7 – минус 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Максимальная температура в Москве составит минус 5 – минус 3 градуса, а в Подмосковье ожидается от минус 7 до минус 2 градусов.

Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, но порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 75%.