РИАМО - 31 янв. До 11:00 2 февраля в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Также аналогичный уровень опасности погоды в регионе действует из-за порывистого ветра до 09:00 1 февраля, а еще из-за снега в Подмосковье – до 09:00 1 февраля.

Такой же уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Тверской, Смоленской и Орловской областей.

В ночь на 1 февраля в Московском регионе будет облачная погода, гололедица, пройдет небольшой снег, по области местами умеренный. Местами ожидается метель. Порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду. Температура опустится до минус 9 – минус 7 градусов.

Днем 1 февраля температура будет минус 4 – минус 2 градуса, ожидается гололедица, местами пройдет небольшой снег. Ветер станет тише, его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду.

Второго января ночью температура прогнозируется в пределах от минус 11 до минус 9 градусов, днем – от минус 6 до минус 4 градусов. Ночью также ожидается порывистый ветер. В регионе сохранится гололедица.

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